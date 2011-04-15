Brent и WTI потеряли боле 20% и 40% соответственно

Распродажи на рынке нефти во вторник активизировались с новой силой, в результате чего июньский контракт на Brent потерял более 24% и оказался на минимумах с февраля 2002 года. По данным CME Group, оборот торгов был одними из самых крупных в истории. Еще хуже обстояла ситуация с июньскими фьючерсами на американскую нефть WTI, которые потеряли более 40%. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Игоря Галактионова.



На фоне стремительно заполняющихся нефтяных хранилищ под давлением оказались не только ближайшие, но и более дальние нефтяные контракты. Высокий размер запасов может способствовать более затяжному периоду низких цен на нефть, что отражается в снижении кривой фьючерсов по всей длине на протяжении года. Такая динамика может способствовать ухудшению прогнозов по прибыли нефтяных компаний, что усилит давление на котировки их акций.



Президент США во вторник заявил о своей просьбе кабинету министров разработать план по финансовой поддержке нефтедобывающей промышленности, чтобы помочь ей пережить период низкого спроса. По данным Reuters, Whiting Petroleum стала первой нефтяной компанией США, объявившей о банкротстве. Другие, включая Chesapeake Energy Corp, Denbury Resources Inc и Callon Petroleum Co наняли консультантов по долговым обязательствам.



Ранее ряд американских и канадских компаний объявили о приостановке добычи. По оценкам Reuters, совокупный объем объявленных сокращений составляет около 730 тыс. б/с. Если период низких цен затянется, то сокращение добычи на американском континенте может оказаться значительно выше.



С 1 мая вступит в силу сделка ОПЕК+, в рамках которой нефтепроизводители мира организованно сократят добычу на 15–20 млн б/с, из которых официально в соглашении зафиксировано лишь 9.7 млн б/с. Вчера со стороны ряда министров ОПЕК звучали призывы не дожидаться начала мая, а приступить к сокращениям уже сейчас. В то же время ключевые участники соглашения, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ и Россия проявляют сдержанность.



Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что ОПЕК+ имеет все возможности для реагирования на рыночную ситуацию. По его словам, ситуацию с падением фьючерсов на WTI ниже нуля драматизировать не стоит, поскольку это лишь бумажный рынок, и коллапс котировок произошел в связи с распродажами в момент окончания торгов. Также он добавил, что давление на нефть может сохраняться до конца апреля.



Сегодня ночью опубликованы данные по запасам нефти от Американского института нефти (API). За неделю запасы нефти в США выросли на 13.2 млн баррелей (до 500 млн). По опросам Reuters, аналитики в среднем ожидали роста на 13.1 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге выросли на 5.4 млн баррелей до 59.5 млн из общего объема чуть более 75 млн. В то же время нефтетрейдеры говорят, что оставшиеся 16 млн для хранения уже законтрактованы. По оценкам аналитиков, к середине мая резервуары терминала будут заполнены на 100%.



Запасы бензина выросли на 3,4 млн баррелей (прогноз +2.2 млн), запасы дистиллятов выросли на 7.6 млн баррелей (прогноз +5.6 млн). Импорт нефти за неделю вырос на 132 тыс. баррелей в сутки (б/с).



Вечером в 18:30 по МСК будут опубликованы официальные данные от Минэнерго США (EIA), которые считаются более репрезентативными. В фокусе внимания могут быть данные по запасам в Кушинге, ключевом перевалочном терминале на американском рынке нефти.



С утра фьючерсы на Brent падают на 4.1% к уровням закрытия предыдущего торгового дня.



"AK&M" от 22.04.2020