Мечел поставил 850 т металлопроката для реконструкции стадиона в Сыктывкаре

Металлоторговая компания группы "Мечел" - ООО "Мечел-Сервис" - поставила около 850 тонн металлопроката на реконструкцию стадиона к чемпионату мира по хоккею с мячом в Сыктывкаре. Об этом говорится в сообщении компании.



Стадион станет крупнейшим универсальным спортивным объектом в регионе и будет отвечать всем международным стандартам. На реконструкцию спортивных объектов "Мечел-Сервис" поставил арматуру, балки и рядовой лист производства Челябинского металлургического комбината (входит в Группу "Мечел").



Напомним, Сыктывкар готовится к чемпионату мира по хоккею с мячом в 2021 году. Основной ареной турнира станет реконструированный республиканский стадион. Резервной - соседнее запасное поле, которое также ожидает обновления.



Реконструкция пройдет в несколько этапов. Первыми обновят западную, северную и южную трибуны, спортивную арену, тренировочное поле. Затем построят административно-бытовой павильон, контрольно-пропускной пункт и наземную стоянку.



До самого чемпионата стадион и инфраструктуру Республики Коми к столь большому спортивному событию хотят "обкатать" на тестовых соревнованиях по хоккею с мячом в формате турнира четырех наций.



ПАО "Мечел" (ИНН 7703370008) является одной из ведущих российских компаний. Бизнес компании состоит из четырёх сегментов: горнодобывающего, металлургического, ферросплавного и энергетического. Компания объединяет производителей угля, железорудного концентрата, никеля, стали, проката, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. Продукция Мечела реализуется на российском и зарубежных рынках.



Прибыль, приходящаяся на акционеров ПАО "Мечел", за 2019 год по МСФО упала на 81% до 2.409 млрд руб. с 12.628 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 5% до 296.567 млрд руб. с 312.574 млрд руб., показатель EBITDA - на 29% до 53.428 млрд руб. с 75.667 млрд руб.



"AK&M" от 22.04.2020