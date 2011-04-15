Авиакомпания Utair выполнила вывозной рейс по маршруту Джидда-Махачкала

Авиакомпания Utair по поручению Росавиации 22 апреля выполнила вывозной рейс из Джидды и доставила в Махачкалу 230 российских граждан, которые оставались в Саудовской Аравии после закрытия авиасообщения из-за коронавируса.



Как говорится в сообщении компании, самолёт приземлился в 09:54 по местному времени. Для перелёта авиакомпания задействовала свой самый большой лайнер - дальнемагистральный Boeing 767-200 на 249 пассажиров.



ПАО "Авиакомпания "ЮTэйp" (ИНН 7204002873) является ядром группы компаний "ЮТэйр", которая включает как компании, осуществляющие эксплуатацию воздушных судов (самолётов и вертолётов), так и проводящие ремонт и техобслуживание, подготовку персонала, сервисное обеспечение рейсов, продажу авиаперевозок.



Компания осуществляет пассажирские перевозки как на внутрироссийских, так и на международных авиалиниях, и входит в число крупнейших авиаперевозчиков РФ. "ЮТэйр" эксплуатирует лайнеры Boeing 737-500, Boeing 737-400, Boeing 767-200, Boeing 737-800, ATR 72-500.



"AK&M" от 22.04.2020