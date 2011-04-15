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22/04/2020
11:48

"Медплант" укомплектует 1.2 тыс. реанимобилей для российских регионов

"Медплант" (резидент особой экономической зоны "Технополис Москва") укомплектует 1.2 тыс. реанимобилей для российских регионов. Об этом сообщил Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

Компания поставит в клиники и автомобили скорой медицинской помощи аппараты для поддержания работы дыхательной системы, распираторы, пульсоксиметры, шприцевые дозаторы и капнометры, отметил руководитель Департамента Александр Прохоров, слова которого приводятся в сообщении.

"Медплант" получил статус резидента ОЭЗ "Технополис Москва" в середине 2018 года. Компания производит широкую линейку современных портативных инновационных импортозамещающих медицинских изделий. Приборы компании также широко используются во многих лечебных учреждениях, в службах МЧС, Росгвардии, Медицине катастроф и в Вооруженных силах РФ.

ОЭЗ "Технополис "Москва" включает пять площадок (Технополис "Москва" в Печатниках, Алабушево, Микрон, Ангстрем, МИЭТ) общей площадью 206.8 га. Особая экономическая зона Москвы - одна из немногих в России и мире, кто обладает как greenfield, так и brownfield территориями. На сегодняшний день на территории московской ОЭЗ локализованы более 140 высокотехнологичных компаний, из которых резидентами являются 67.

"AK&M" от 22.04.2020
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