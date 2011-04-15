Правительство разрешило физлицам не проводить поверку бытовых счётчиков до 2021 года

Все бытовые приборы учёта могут применяться физическими лицами - потребителями коммунальных услуг - без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе и с истекшим сроком поверки. Об этом говорится в сообщении Росстандарта со ссылкой на постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 года N 424 "Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".



Ресурсоснабжающие и управляющие компании обязаны принимать показания таких приборов для расчёта оплаты потребленных коммунальных услуг. Неустойка (штраф, пени) не взыскивается.



Росстандарт и Росаккредитация обращают внимание граждан на возможные мошеннические действия на рынке услуг поверки бытовых приборов учёта. Вся поступающая от недобросовестных компаний информация об обязательной поверке до конца 2020 года бытового прибора учёта физическими лицами является ложной и не соответствует действительности.





"AK&M" от 22.04.2020