Система-112 в Ленобласти введена в режим промышленной эксплуатации

Система-112 в Ленинградской области введена в режим промышленной эксплуатации. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.



Система обеспечивает вызов экстренных оперативных служб по единому номеру "112". Он предназначен для вызова скорой медицинской помощи, полиции, пожарной охраны, аварийной газовой или спасательной службы. Звонок можно сделать круглосуточно со стационарного или мобильного телефона, с нулевым балансом на счету или когда в телефоне нет сим-карты.



В сутки на номер "112" поступает более 4 тыс. вызовов. Большинство обращений - около 1.2 тыс. звонков в день - приходится на вызов полиции и скорой помощи. При этом Система-112 не только принимает звонки, но и определяет местонахождение телефона, с которого заявители сообщают о происшествии.



Применение современных технологий в области телекоммуникации позволяет оператору Системы-112 одновременно вызвать на место происшествия и координировать работу сразу нескольких служб. Благодаря этому сокращается время комплексного реагирования экстренных служб на сложные происшествия и чрезвычайные ситуации.



Центр обработки вызовов "Системы-112" Ленинградской области открыт на базе ГКУ ЛО "Региональный мониторинговый центр", курируемого комитетом цифрового развития Ленинградской области.



Круглосуточный приём обращений от жителей региона начался с сентября 2017 года. За это время операторы приняли более 2.1 млн обращений. Сейчас в Центре обработки вызовов Системы-112 работают более 60 операторов посменно.



"AK&M" от 22.04.2020