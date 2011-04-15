Группа "Акрон" за I квартал увеличила производство основной товарной продукции на 1% до 1.948 млн т

Группа "Акрон" за I квартал 2020 года увеличила производство основной товарной продукции на 1% до 1.948 млн т по сравнению с годом ранее. Об этом сообщила компания.



Производство аммиака снизилось на 1% до 677 тыс. т, при этом объём его переработки в конечные продукты вырос на 7%, достигнув нового максимума - 634 тыс. т.



Группа "Акрон" - один из ведущих вертикально-интегрированных производителей минеральных удобрений в России и мире. Химические предприятия группы расположены в Великом Новгороде (ПАО "Акрон") и Смоленской области (ПАО "Дорогобуж"). Группа ведёт собственную добычу фосфатного сырья в Мурманской области (АО "СЗФК") и реализует проект по разработке калийного месторождения в Пермском крае (ЗАО "ВКК"), имеет собственную транспортно-логистическую инфраструктуру, включающую три портовых терминала на Балтике, и сбытовые сети в России и Китае. Дочерняя компания ПАО "Акрон" - North Atlantic Potash Inc. (NAP) - владеет лицензиями на добычу на 13 участках месторождения калийных солей Прерии Эвапорит в провинции Саскачеван (Канада). Акрон также владеет миноритарным пакетом акций (19.8%) в польской компании Grupa Azoty S.A., одном из крупнейших производителей химической продукции в Европе.



Чистая прибыль Акрона за 2019 год по МСФО выросла на 86% до 24.786 млрд руб. по сравнению с 13.318 млрд руб. годом ранее. В долларовом эквиваленте чистая прибыль выросла на 80% до $383 млн с $212 млн. Выручка выросла на 6% до 114.835 млрд руб. со 108.062 млрд руб. В долларовом эквиваленте выручка выросла на 3% до $1.774 млрд с $1.723 млрд. Показатель EBITDA снизился на 4% до 35.749 млрд руб. с 37.053 млрд руб. В долларовом эквиваленте показатель EBITDA снизился на 7% до $552 млн с $591 млн.



Чистая прибыль ПАО "Акрон" по РСБУ за 2019 год выросла на 81% до 19.531 млрд руб. с 10.81 млрд руб. годом ранее. Выручка снизилась на 1% и составила 67.112 млрд руб. по сравнению с 67.754 млрд руб. Прибыль от продаж составила 17.588 млрд руб., что на 23% ниже показателя за предыдущий год - 22.744 млрд руб. Показатель EBITDA (прибыль от продаж плюс амортизация основных средств и нематериальных активов) снизился на 17% до 22.996 млрд руб. с 27.602 млрд руб.



"AK&M" от 22.04.2020