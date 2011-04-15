Кабмин с 18 марта по 17 апреля дополнительно выделил 1.8 трлн руб. для поддержки экономики

Правительство РФ с 18 марта по 17 апреля 2020 года дополнительно выделило 1.8 трлн руб. для поддержки экономики и доходов граждан на фоне распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров.



Общая сумма помощи в рамках двух пакетов мер составляет 2.1 трлн руб.



Среди мер поддержки - введение на 6 месяцев отсрочки по всем налогам (кроме НДС) для предприятий малого и среднего бизнеса, а также по выплате страховых взносов и по арендным платежам для МСП из наиболее пострадавших отраслей.



Кроме того, для МСП предусмотрено снижение размера страховых взносов в два раза, если заработная плата работников выше одного МРОТ. Эта мера сэкономит бизнесу 285 млрд руб. до конца 2020 года. Всего в МСП в России занято более 20 миллионов человек.



Радикально снижена административная нагрузка на бизнес. Приостановлено более 50 тыс. проверок в разных сферах (в том случае, когда их отмена не увеличит риск для жизни и здоровья граждан). Всего в 2020 году будут отменены 100 тыс. плановых проверок МСП, в том числе налоговых и таможенных.



Автоматически продлеваются 15 видов лицензий и разрешений, истекающих в 2020 году.



Бизнес освобождён от выплаты процентов по кредитам. Тело кредита переносится на полгода. В течение этого срока объём процентных платежей поровну делится между банками, государством и предпринимателем, который может равномерно выплачивать эту часть долга в течение шести месяцев или перенести её в тело кредита и, таким образом, на время полностью избавиться от платежей по кредиту. Общая сумма отсрочек составила более 410 млрд руб. Воспользоваться льготами могут более 500 тыс. компаний.



Для поддержания занятости запущена программа по выдаче беспроцентных кредитов на выплату зарплаты предприятиям из наиболее пострадавших отраслей. Для того чтобы банки более оперативно предоставляли такие кредиты, принято решение о выдаче гарантий по ним от госкорпорации "ВЭБ.РФ" на 75% всей суммы. Совокупный объём кредитов может составить до 350 млрд руб.



Малым и средним предприятиям из наиболее пострадавших отраслей в мае и июне Правительство софинансирует выплату зарплаты сотрудникам. Сумма грантов - 1 МРОТ (12.13 тыс. руб.) в расчёте на каждого занятого в организации при условии сохранения занятости на уровне не менее 90% от численности на 1 апреля 2020 года.



До одного МРОТ (12.13 тыс. руб.) будут увеличены пособия по безработице в апреле, мае и июне тем, кто был уволен и встал на учёт после 1 марта. Потенциально мера затронет более 3.2 млн человек. Также в апреле-июне будет выплачено по 3 тыс. руб. на каждого ребёнка, чьи родители признаны безработными.



"AK&M" от 22.04.2020