ВТБ увеличил лимиты денежных переводов в ВТБ-Онлайн в 5 раз

ВТБ в пять раз увеличивает базовые лимиты на денежные переводы в мобильном- и интернет-банке ВТБ-Онлайн. Об этом говорится в сообщении ВТБ.



Лимиты увеличены на все типы переводов. Клиенты ВТБ смогут переводить друг другу до 1 млн руб. в сутки вместо 180 тыс. руб. Лимит на переводы с карты ВТБ на карту другого банка увеличился со 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб. в сутки. Объём транзакций в валюте вырос до 2 млн руб. ежедневно. Переводы внутри ВТБ между физическими лицами и в адрес юридических лиц в течение месяца не лимитированы.



Новые условия по переводу крупных сумм в ВТБ-Онлайн доступны розничным клиентам сегментов "Масс", "Привилегия" и "Прайм". Решение ВТБ является продолжением мер поддержки, которые принимают органы власти и Банк России по предотвращению распространения COVID-19.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



"AK&M" от 22.04.2020