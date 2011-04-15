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22/04/2020
11:41

"Транснефть-Балтика" заменила роторы на насосных агрегатах ЛПДС "Кириши"

ООО "Транснефть-Балтика" выполнило замену роторов на четырёх магистральных насосных агрегатах (МНА) линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Кириши" в Ленинградской области. Об этом говорится в сообщении компании.

Плановые мероприятия проводились в целях повышения энергоэффективности процесса транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу (МН) Палкино-Приморск (участок Кириши-Приморск).

Установленные роторы - отечественного производства с изменением диаметров рабочих колес. Прирост энергоэффективности будет достигнут за счёт работы МНА в зоне оптимальных расходов для заданного объёма транспортировки. Новое оборудование позволит сократить количество пусков - остановок МНА, что, в свою очередь, повысит надёжность их функционирования.

Работы выполнялись без остановки транспортировки нефти в рамках программы ремонтно-эксплуатационных нужд "Транснефть-Балтика".

ООО "Транснефть-Балтика" является дочерним обществом ПАО "Транснефть", учреждено 13 сентября 2000 года с целью строительства и дальнейшей эксплуатации существующих магистральных нефтепроводов Балтийской трубопроводной системы.

ПАО "Транснефть" (ИНН 7706061801) занимает монопольное положение на рынке экспортных поставок нефти трубопроводным транспортом. Группа "Транснефть" располагает крупнейшей в мире системой нефтепроводов, составляющей 48.505 тыс. км. Уставный капитал компании составляет 7.249 млн руб., выпущено 5649468 обыкновенных и 1554875 привилегированных акций номиналом 1 руб.

Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Транснефть", по МСФО за 2019 год упала на 20% до 179 млрд руб. с 224 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 9% до 1.064 трлн руб. с 980 млрд руб., показатель EBITDA - на 12% до 486 млрд руб. с 433 млрд руб.

Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Транснефть", по МСФО за IV квартал 2019 года упала на 34% до 35 млрд руб. с 53 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 3% до 271 млрд руб. с 264 млрд руб., показатель EBITDA упал на 8% до 110 млрд руб. со 119 млрд руб.

"AK&M" от 22.04.2020
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