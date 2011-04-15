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22/04/2020
11:38

Рубль остается под давлением на фоне падения цен на нефть

Рубль остается под давлением на фоне падения цен на нефть. На старте торгов в среду российская валюта находится вблизи отметки 77 в паре с долларом и 83.7 в паре с евро. Об этом говорится в обзоре Nordea.

Настроения на нефтяном рынке остаются крайне негативными, поэтому риски для российской валюты по-прежнему смещены в сторону ослабления. Внутренние факторы поддержки (приближение пика налоговых платежей и предстоящие сегодня очередные еженедельные размещения ОФЗ) не позволяют компенсировать негативное влияние на рубль от снижения цен на нефть.

В условиях продолжающегося снижения цен на нефть в понедельник Банк России увеличил объем ежедневных продаж валюты на валютном рынке до $225 млн в день. Данные операции позволяют несколько сгладить давление на рубль от снижения цен на нефть, но также не могут его полностью компенсировать.

Сегодня, несмотря на сложную ситуацию на нефтяном рынке, Минфин проведет очередные еженедельные аукционы по размещению ОФЗ (бумаги с погашением в 2024 и 2025 году). Росстат опубликует сегодня данные по промышленному производству по итогам марта. Статистика может начать фиксировать спад в промышленности в годовом выражении.

"AK&M" от 22.04.2020
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