Банк "Санкт-Петербург" перевёл зарплатный проект в онлайн

Банк "Санкт-Петербург" переводит зарплатный проект в онлайн-среду. Теперь клиенты-юрлица могут заключать зарплатные договоры через механизм электронного документооборота "интернет-банк i2B" без необходимости предоставления оригиналов или сканов документов. Об этом говорится в сообщении банка.



Сервис доступен для организаций, подключенных к интернет-банку для корпоративных клиентов банка "Санкт-Петербург".



Для того чтобы стать участником зарплатного проекта, компаниям достаточно заполнить заявку на сайте банка или направить запрос через раздел "Переписка с Банком" в системе "интернет-банк i2B". Направлять пакет документов не нужно.



Договор на зарплатный проект может быть заключен без открытия расчётного счета в банке, заказ и оформление платёжных карт происходит в "пакетном" режиме.



В рамках зарплатного проекта в банке "Санкт-Петербург" отсутствует необходимость заранее бронировать средства на счёте, при этом услуга дистанционного банковского обслуживания в интернет-банке для организаций, заключивший договор на зарплатный проект, предоставляется бесплатно.



ПАО "Банк "Санкт-Петербург" (ИНН 7831000027) - универсальный коммерческий банк, основан в 1990 году. В банке обслуживается более 1.8 млн частных лиц и 52 тыс. компаний в 64 офисах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Калининграде, включая представительство в Новосибирске.



Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО за 9 месяцев 2019 года составила 5.5 млрд руб.



"AK&M" от 22.04.2020