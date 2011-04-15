Россия согласовала поставки Белоруссии гречки и риса

Россия согласовала поставки в Белоруссию 7 тыс. т гречки и 2 тыс. т риса. Об этом заявила заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко в эфире телеканала "Россия 24".



"Мы с моим белорусским коллегой договорились о поставках российской гречки и риса в Республику Беларусь. Наши партнёры выразили заинтересованность в поставках 7 тыс. т гречихи и почти 2 тыс. т риса. Учитывая масштабы российского производства и наших внутренних запасов гречки, мы согласовали такие поставки для наших белорусских партнёров", - сказала В.Абрамченко.



На сегодня в Белоруссию уже отправлено 2.76 тыс. т гречки.



"AK&M" от 22.04.2020