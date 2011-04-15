Заместителем председателя правления Россельхозбанка назначен О.Овсяницкий

Заместителем председателя правления АО "Россельхозбанк" назначен Олег Овсяницкий. На новой должности он будет отвечать за вопросы развития розничного бизнеса. Об этом говорится в сообщении банка.



О.Овсяницкий имеет два высших образования. С 2001 года работал в САО "ВСК", в 2010 году назначен генеральным директором компании.



АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.



"AK&M" от 22.04.2020