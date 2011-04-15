Суверенный фонд из Саудовской Аравии согласовал сделку по покупке "Ньюкасл Юнайтед"

Суверенный фонд из Саудовской Аравии согласовал сделку по покупке клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ньюкасл Юнайтед" за 345 млн евро. Об этом пишет газета.ру.



Документы должны быть согласованы руководством чемпионата Англии.



Инвесторы из Саудовской Аравии получат 80% акций команды, 10% достанутся компании-посреднику PCP Capital Partners Аманды Стейвли и братьям Рубен.



Нынешний владелец Майк Эшли получит депозит, который уже внёс будущий владелец команды.



Новым президентом "Ньюкасла" станет председатель совета директоров Saudi Aramco Ясир Аль-Румайян.



"Ньюкасл Юнайтед" - английский профессиональный футбольный клуб из города Ньюкасл-апон-Тайн на северо-востоке Англии. По итогам сезона 2016/17 выиграл Чемпионшип и завоевал себе право выхода в Премьер-лигу. Домашний стадион "Ньюкасл Юнайтед", "Сент-Джеймс Парк", был открыт в 1880 году.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 22.04.2020