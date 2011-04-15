ВТБ одобрил 167 заявок МСП на реструктуризацию кредитов с субсидированной ставкой

ВТБ одобрил первые 167 заявок на сумму более 6 млрд руб. компаниям малого и среднего предпринимательства в рамках госпрограммы субсидирования процентной ставки и предоставления кредитных каникул на полгода. Среди клиентов, получивших возможность льготной реструктуризации - сеть кинотеатров "Парадиз", аквапарк "Мореон", сеть магазинов одежды БИНКО и санаторий "Русь". Об этом говорится в сообщении банка.



Программа действует в соответствии с постановлением Правительства РФ N 410. Она предназначена для поддержки компаний, включенных в единый государственный реестр МСП из наиболее пострадавших отраслей в результате COVID-19. Их перечень утверждён Правительством РФ.



Предприятиям, заключившим с банком до 1 апреля 2020 года кредитный договор на любые цели, предоставляется отсрочка уплаты кредита на 6 месяцев с делением процентных платежей на три равные части: по одной трети процентной ставки оплатят государство и банк, одна треть будет уплачиваться заёмщиком. Льготная ставка устанавливается на 6 месяцев 2020 года. Общий срок погашения кредита также может быть продлён на полгода.



В рамках реструктуризации кредитов для бизнеса ВТБ также не применяет пени и штрафы за неисполнения ими других обязательств по кредитным сделкам (поддержание оборотов по счетам, предоставление документов, выполнение финансовых показателей и т. д.).



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



"AK&M" от 22.04.2020