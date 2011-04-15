Промсвязьбанк отменяет порог по размеру трат для премиальных клиентов в апреле

Промсвязьбанк проводит акцию "Остаёмся дома с Orange Premium Club", в рамках которой клиентам OPC не нужно в апреле выполнять условие по совершению трат по картам от 50 тыс. руб. для бесплатного получения пакета услуг. Об этом говорится в сообщении банка.



Чтобы сохранить свой статус, клиентам OPC достаточно поддерживать баланс от 1 млн руб. или получать заработную плату от 200 тыс. руб. на счёт в ПСБ.



Программа Orange Premium Club - это комплексное предложение премиальных банковских продуктов и небанковских услуг для состоятельных клиентов и их семей. Участники программы получают привилегированное обслуживание в офисах с персональным менеджером и через выделенную линию контакт-центра банка. ПСБ также предоставляет комплекс небанковских привилегий для клиента и его семьи: например, доступ в бизнес-залы по всему миру с Priority Pass, защиту в путешествиях с покрытием до 100 тыс. евро, консьерж-сервис.



ПАО "Промсвязьбанк" (ИНН 7744000912) основано в 1995 году. Основным акционером является "Промсвязь Капитал Б.В.".



"AK&M" от 22.04.2020