"Дело" консолидировало 99.6% Трансконтейнера

ООО "Дело-Центр" увеличило долю в капитале ПАО "ТрансКонтейнер" до 99.641045% с 50.000014%. Об этом говорится в сообщении ТрансКонтейнера.



Напомним, в марте 2020 года стало известно, что группа компаний "Дело" консолидирует более 99.6% акций ТрансКонтейнера.



В ноябре 2019 года ООО "Дело-Центр", входящее в группу компаний "Дело", выиграло аукцион на приобретение 50% плюс 2 акций ТрансКонтейнера, предложив за акции 60.3 млрд руб. 25 марта завершился срок на принятие обязательного предложения (оферты) "Дело-Центра" о приобретении всех обыкновенных именных бездокументарных акций ТрансКонтейнера. В рамках оферты миноритарные акционеры предъявили к выкупу 6897511 акций (49.6410%). Цена приобретения одной акции составляет 8679.52 руб. Общая стоимость пакета 99.6410% превысит 120 млрд руб., сообщалось тогда.



В апреле Банк ВТБ обнулил долю в ТрансКонтейнере с 24.47%.

Группа компаний "Дело" - крупнейший в России транспортно-логистический холдинг, управляющий морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ.



В стивидорное направление бизнеса Группы входят холдинг "ДелоПортс" и ведущий оператор контейнерных терминалов "Глобал Портс". Транспортно-логистическое направление составляют мультимодальный транспортный оператор "Рускон" и "ТрансКонтейнер".



ТрансКонтейнер (ИНН 7708591995) - крупнейший российский контейнерный оператор, который располагает 38 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России. Сеть продаж компании включает 98 офисов в России, с присутствием в странах СНГ, Европы и Азии. Кроме того, компания является крупнейшим в России, странах СНГ и Балтии владельцем парка специализированного подвижного состава. В собственности компании находится более 30 тыс. фитинговых платформ и более 83 тыс. крупнотоннажных контейнеров.



Акции ПАО "ТрансКонтейнер" торгуются на Московской Бирже. Депозитарные расписки на акции Компании торгуются на Лондонской фондовой бирже.



Чистая прибыль ТрансКонтейнера по МСФО за 2019 год выросла на 23.6% до 11.75 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка составила 86.179 млрд руб., что на 12% выше уровня предыдущего года. Выручка, скорректированная на стоимость услуг соисполнителей, выросла на 21.1% и составила 37.896 млрд руб. Операционные расходы Группы, скорректированные на стоимость услуг соисполнителей, выросли на 9.8% до 23.286 млрд руб. Операционная прибыль выросла на 36.4% до 15.771 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "ТрансКонтейнер" по РСБУ за I квартал 2020 года сократилась в 1.4 раза до 1.712 млрд руб. с 2.364 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 6.7% до 20.519 млрд руб. с 19.228 млрд руб. Валовая прибыль снизилась на 33.9% до 2.309 млрд руб. с 3.494 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 28% до 2.191 млрд руб. с 3.052 млрд руб. По состоянию на 31 марта 2020 года активы компании составили 79.54 млрд руб. При этом чистые активы компании выросли на 3.8% и составили 46.5 млрд руб.



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