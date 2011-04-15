Повседневные расходы россиян на прошлой неделе резко выросли

Повседневные расходы россиян на прошлой неделе, с 13 по 19 апреля 2020 года, резко выросли. В среднем типичная семья потратила на повседневные товары 4.413 тыс. руб., что на 24.9% больше, чем неделей ранее. Об этом говорится в сообщении исследовательского холдинга "Ромир".



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались выше на 1.1%. Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за последний год, то расходы с 13 по 19 апреля оказались ниже среднего значения на 0.6%.







"AK&M" от 22.04.2020