ФАС рассмотрит ходатайство компании "Куриное Царство"

В ФАС России на рассмотрении находится ходатайство АО "Куриное Царство" о получении в собственность основных производственных средств ООО "Белая птица-Курск". Об этом говорится в сообщении службы.



Заинтересованные лица вправе представить в антимонопольный орган сведения о влиянии данной сделки на состояние конкуренции на соответствующих товарных рынках.



"Куриное Царство" и "Белая птица-Курск" входят в "Черкизово".

ПАО "Группа Черкизово" (ИНН 7718560636) - агропромышленная компания с полным циклом производства от комбикормов до готовой мясной продукции. В структуру "Черкизово" входят птицеводческие и свиноводческие комплексы полного цикла, мясоперерабатывающие предприятия, комбикормовые заводы и элеваторы. Бенефициары "Черкизово" - Игорь Бабаев и члены его семьи.



Чистая прибыль "Черкизово" по МСФО за 2019 год упала на 43.8% до 6.751 млрд руб. с 12.004 млрд руб. годом ранее. Скорректированная чистая прибыль снизилась до 8.958 млрд руб. по сравнению с 9.958 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 19.6% до 120.109 млрд руб. со 100.422 млрд руб. Чистое изменение справедливой стоимости биологических активов в 2019 году было отрицательным и составило 1.4 млрд руб. по сравнению с положительным результатом в 1.8 млрд руб. за 2018 год. Показатель чистой переоценки оставшегося в запасах собранного урожая зерновых был незначительным по сравнению с положительным результатом в 2.2 млрд руб. за аналогичный период предыдущего года. Валовая прибыль снизилась на 4.5% до 27.863 млрд руб. по сравнению с 29.182 млрд руб. в 2018 году. Скорректированный показатель EBITDA составил 20.617 млрд руб., почти не изменившись по сравнению с предыдущим годом - 20.415 млрд руб. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA в 2019 году составила 17.2%. Чистый долг по состоянию на 31 декабря 2019 года составил 61.2 млрд руб.



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