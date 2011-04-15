"Газпром нефть" получит отечественное оборудование для производства катализаторов. Об этом говорится в сообщении компании.



Специалисты "НПП "Машпром" завершили изготовление партии оборудования для конвейерной линии производства. Будущее предприятие "Газпром нефти" обеспечит выпуск 21 тыс. т современных катализаторов для ключевых процессов производства топлива "Евро-5" и глубокой переработки нефти. Министерством энергетики РФ проекту присвоен статус национального. Инвестиции компании в проект превышают 30 млрд руб., строительство планируется завершить в 2021 году.



Оборудование "НПП "Машпром", в том числе печи и сушильные аппараты, обеспечат процесс производства катализаторов гидроочистки и гидрокрекинга. Благодаря современным технологическим решениям новые аппараты отличает высокий уровень автоматизации. Проектом предусмотрено соблюдение жёстких требований к отсутствию шума и надёжности теплоизоляции. Печи работают на природном газе, что вместе с другими природоохранными решениями будущего катализаторного производства обеспечивает бережное отношение к окружающей среде. Поставка оборудования планируется на III квартал 2020 года.



Катализаторный завод "Газпром нефти" сможет обеспечить потребности российских НПЗ в эффективных катализаторах: ежегодный объём выпуска этой продукции составит 15 тыс. т катализаторов каталитического крекинга, 4 тыс. т катализаторов гидроочистки и 2 тыс. т катализаторов гидрокрекинга. Объём производства рассчитан, в том числе, с учётом потребностей экспорта. В рамках проекта "Газпром нефть" сотрудничает с ведущими российскими научно-исследовательскими институтами и опирается на сырье отечественных поставщиков. Проектом предусмотрены современные природоохранные решения, в том числе фильтрационные системы и комплексы автоматизированного контроля производства.



Катализаторы процессов нефтепереработки - это наноструктурированные вещества, которые, вступая в цикл промежуточных взаимодействий, ускоряют протекание химических реакций нефтепереработки.



Разработка инновационных технологий производства катализаторов ведется "Газпром нефтью" в сотрудничестве с ведущими российскими научно-исследовательскими институтами в области каталитических процессов. В частности, партнером по реализации национального проекта является Институт катализа имени Г.К. Борескова СО РАН (Новосибирск), который разрабатывает технологию производства катализаторов гидрогенизационных процессов. Центр новых химических технологий ИК СО РАН (Омск) совместно с компанией ведет работу по созданию новых и совершенствованию существующих технологий производства катализаторов каткрекинга.



Высокотехнологичное производство катализаторов "Газпром нефти" позволит полностью обеспечить потребности российских НПЗ в катализаторах вторичных процессов переработки. Совокупная годовая мощность производства составит 21 тыс. т: 4 тыс. т катализаторов гидроочистки, 2 тыс. т катализаторов гидрокрекинга и 15 тыс. т катализаторов каталитического крекинга. Это катализаторы для ключевых процессов вторичной переработки нефти, которые обеспечивают производство моторных топлив стандарта "Евро-5".



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за 2019 год выросла на 6.2% и составила 400.201 млрд руб. против 376.667 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 2.485 трлн руб. - на уровне 2018 года (+0.2% - 2.489 трлн руб.). Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) остался стабильным - 795.1 млрд руб. - несмотря на отрицательную динамику цен и тенденции конъюнктуры рынка.



"AK&M" от 22.04.2020