ВТБ Мобайл вводит "антивирусные" меры поддержки

Мобильный оператор "ВТБ Мобайл" поддерживает абонентов в период самоизоляции и дополнительно к любому своему тарифу дарит 10 Гб интернета, а также открывает бесплатный доступ к банковскому приложению ВТБ-Онлайн и другим необходимым сегодня ресурсам. Об этом говорится в сообщении банка ВТБ.



Дополнительные гигабайты интернета активируются автоматически и действуют для всех активных, а также новых клиентов, которые подключатся к мобильному оператору ВТБ Мобайл до 31 мая.



Мобильный оператор предлагает абонентам не только качественную связь, но и выгодные предложения. Входящие звонки доступны на всей территории РФ даже при нулевом балансе. При использовании банковского мобильного приложения ВТБ-Онлайн у клиентов не расходуется пакет интернета, а доступ к сервису сохраняется даже при нулевом балансе, в том числе в международном роуминге.



Виртуальный мобильный оператор ВТБ Мобайл запущен в сентябре 2019 года. В настоящее время SIM-карту оператора можно получить во всех работающих офисах ВТБ в Москве и Санкт-Петербурге. Подробная информация на сайте vtbmobile.ru.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



"AK&M" от 22.04.2020