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22/04/2020
13:13

Альфа-Банк запустил безбумажный факторинг в интернет-банке

Альфа-Банк выстроил полностью безбумажный процесс оформления факторинга в интернет-банке. Об этом говорится в сообщении банка.

Клиенту не нужно посещать отделение, встречаться с менеджером или получать доступ к каким-либо дополнительным системам. Он может получить финансирование оборотных средств, не покидая свой интернет-банк.

Для этого достаточно подать заявку, загрузить документы, получить решение банка и подписать договор с помощью юридически значимой квалифицированной электронной подписи. Весь процесс от заявки до получения договора происходит в онлайне и занимает не более 3-х дней. Воспользоваться услугой может любой корпоративный клиент Альфа-Банка.

При этом, в отличие от кредитов, факторинг помогает ускорить операционный цикл компании за счёт её собственной выручки, которую клиент получает сразу после отгрузки товара или реализации услуги.

АО "Альфа-Банк" (ИНН 7728168971) основано в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим большинство основных видов банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг.

По итогам 2019 года, согласно финансовой отчётности по МСФО, совокупные активы банковской группы "Альфа-Банк", включая ABH Financial, АО "Альфа-Банк" и дочерние финансовые компании, составили $59.47 млрд, совокупный кредитный портфель - $39.8 млрд, акционерный капитал - $8.1 млрд. Общий совокупный доход за 2019 год, включая чистую прибыть и прочий совокупный доход, увеличился до $1.03 млрд.

"AK&M" от 22.04.2020
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