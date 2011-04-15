Альфа-Банк запустил безбумажный факторинг в интернет-банке

Альфа-Банк выстроил полностью безбумажный процесс оформления факторинга в интернет-банке. Об этом говорится в сообщении банка.



Клиенту не нужно посещать отделение, встречаться с менеджером или получать доступ к каким-либо дополнительным системам. Он может получить финансирование оборотных средств, не покидая свой интернет-банк.



Для этого достаточно подать заявку, загрузить документы, получить решение банка и подписать договор с помощью юридически значимой квалифицированной электронной подписи. Весь процесс от заявки до получения договора происходит в онлайне и занимает не более 3-х дней. Воспользоваться услугой может любой корпоративный клиент Альфа-Банка.



При этом, в отличие от кредитов, факторинг помогает ускорить операционный цикл компании за счёт её собственной выручки, которую клиент получает сразу после отгрузки товара или реализации услуги.



АО "Альфа-Банк" (ИНН 7728168971) основано в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим большинство основных видов банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг.



По итогам 2019 года, согласно финансовой отчётности по МСФО, совокупные активы банковской группы "Альфа-Банк", включая ABH Financial, АО "Альфа-Банк" и дочерние финансовые компании, составили $59.47 млрд, совокупный кредитный портфель - $39.8 млрд, акционерный капитал - $8.1 млрд. Общий совокупный доход за 2019 год, включая чистую прибыть и прочий совокупный доход, увеличился до $1.03 млрд.



"AK&M" от 22.04.2020