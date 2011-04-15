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22/04/2020
13:16

НАУФОР обратилась к Мосбирже с просьбой не прерывать торги при отрицательных ценах на нефть

Национальная ассоциация участников фондового рынка обратилась на Московскую Биржу с просьбой изменить процедуру проведения торгов и клиринга в связи с беспрецедентной волатильностью стоимости нефти и связанных с ней финансовых инструментов. Соответствующее обращение опубликовано на сайте НАУФОР.

В письме НАУФОР просит предоставить участникам торгов возможность продолжать операции с производными финансовыми инструментами в отношении нефти и других базовых активов в случае отрицательного значения цен на такие инструменты, а также при достижении границы ценового коридора производного финансового инструмента в ходе вечерней торговой сессии.

"С учётом того, что иностранные биржи допускают возможность торгов в аналогичных условиях базовыми активами для финансовых инструментов, обращающихся на Московской Бирже и сходными с торгуемыми на Московской Бирже финансовыми инструментами, в том числе инструментами, цены которых используются для определения обязательств по соответствующим инструментам, чрезвычайно важно, чтобы и Московская Биржа предоставляла российским участникам торгов возможность совершать операции даже после превышения лимитов колебаний цен сделок, а также перехода цен в отрицательные значения. В противном случае российские участники торгов будут лишены возможности минимизировать свои убытки и максимально быстро закрывать позиции", - говорится в письме.

Вероятность значительного изменения цен на обращающиеся на Московской Бирже производные финансовые инструменты, в том числе с переходом в область отрицательных чисел, сохраняется, отмечает НАУФОР.

"AK&M" от 22.04.2020
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