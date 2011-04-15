Нижегородская ГЭС зафиксировала максимальное значение выработки электроэнергии

Нижегородская ГЭС (филиал РусГидро) зафиксировала максимальное значение выработки электроэнергии. Об этом говорится в сообщении предприятия.



Так, в марте станция выработала 261.1 млн кВт ч электроэнергии, а по итогам I квартала - 650.9 млн кВт ч электроэнергии. Рекорд был достигнут при семи работающих гидроагрегатах из восьми - гидроагрегат N 2 с июля 2019 года выведен из работы для замены.



Предыдущие рекорды марта и квартала были зафиксированы в 2007 году. Тогда ГЭС выработала 241.1 и 635.4 млн кВт ч электроэнергии соответственно.



Таких показателей удалось достичь вследствие аномально теплой погоды и весеннего половодья, которое началось более чем на месяц раньше обычного. Суммарный приток воды в Горьковское водохранилище с января по март был на 95% больше, чем средний многолетний.



Всего с момента пуска первого гидроагрегата Нижегородской ГЭС произведено более 102.3 млрд кВт ч электроэнергии.



Выработка электроэнергии на ГЭС зависит от многих факторов, в том числе и от водности, запасов воды в водохранилище, диспетчерского графика сработки/наполнения водохранилища. Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) с учётом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МЧС, Минсельхоза, Росрыболовства, Росморречфлота, АО "Системный оператор Единой энергетической системы", органов исполнительной власти субъектов Федерации.



Установленная мощность Нижегородской ГЭС - 523 МВт. В состав генерирующих мощностей Нижегородской ГЭС входит восемь гидроагрегатов.



ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ИНН 2460066195) - объединяет 90 объектов возобновляемой энергетики в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Также компания является собственником 90% акций ЗАО "Международная энергетическая корпорация". Общая установленная мощность активов компании - 39 ГВт. Электростанции группы "РусГидро" в первом полугодии 2018 года увеличили выработку электроэнергии на 6% до 67.371 млрд кВт ч по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



Размер уставного капитала компании - 426.289 млрд руб. По состоянию на 30 сентября 2017 года РФ принадлежало 60.5602% акций РусГидро, НКО ЗАО "Национальный расчётный депозитарий" - 36.9963% акций.



Чистая прибыль РусГидро по МСФО за 2019 год упала в 49.5 раза до 643 млн руб. с 31.837 млрд руб. годом ранее. Показатель EBITDA составил 97.5 млрд руб., скорректированная чистая прибыль - 51.6 млрд руб. Общая выручка составила 406.6 млрд руб., что на 1.6% выше предыдущего года. Совокупные активы - 925.1 млрд руб.



"AK&M" от 22.04.2020