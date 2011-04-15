КАМАЗ получил два гибочных станка с ЧПУ

Для участка лазеров в цехе мелких серий прессово-рамного завода ПАО "КАМАЗ" поставлены два гибочных станка с ЧПУ. Об этом сообщила пресс-служба автогиганта.



Завершён монтаж, проведены пусконаладочные работы, оборудование вводится в эксплуатацию.



Новое оборудование приобретено в рамках модернизации производства. Гибочные станки фирмы DURMA RUSYA снабжены устройствами безопасности согласно действующим нормативам. Устройства контролируются непосредственно управляющим блоком, пресс снабжен кнопками аварийной остановки красного цвета. Перемещения по любой оси совершаются с максимальной скоростью, непосредственно перед достижением заданной позиции происходит плавное замедление с последующей остановкой. Задний упор имеет зону безопасности, которая программируется таким образом, чтобы пальцы заднего упора не могли ни при каких обстоятельствах столкнуться с ножом или матрицей. По заданным значениям толщины материала, ширины листа и угла сгиба управляющий блок рассчитывает автоматически необходимое усилие траверсы.



Новые станки позволят изготавливать детали сложных конфигураций, усилия в 3200 кН достаточно, чтобы обрабатывать рамные детали из высокопрочных марок стали толщиной до 10 мм, а также повысить производительность гибки, за счёт электронных помощников гибки (датчик контроля угла, датчик защиты рук, компенсатор прогиба и так далее).



В группу компаний "КАМАЗ" (ИНН 1650032058) входят 13 крупных специализированных подразделений по разработке, производству, сборке автомобильной техники и автокомпонентов, а также сбыту готовой продукции. Всего в группе "КамАЗ" 110 компаний, включая совместные предприятия в странах СНГ и зарубежные сборочные производства.



Основными акционерами являются ГК "Ростех", Avtoinvest Limited, Daimler, KAMAZ International Management, Европейский банк реконструкции и развития, Decodelement Services Limited.



"AK&M" от 22.04.2020