ОМЗ-Спецсталь и Балтийский завод заключили договор на поставку заготовок для ледокола

Предприятие ОМЗ-Спецсталь, входящее в Группу ОМЗ, заключило договор с Балтийским заводом на поставку металлургических заготовок для четвёртого атомного ледокола проекта 22220 мощностью 60 МВт (серия ЛК-60). Об этом говорится в сообщении ОМЗ.



ОМЗ-Спецсталь изготовит для движительной системы четвёртого универсального ледокола заготовки валовой группы с механической обработкой из высоколегированных марок стали. Всего будет произведено 13 единиц оборудования.



Напомним, что в августе прошлого года ГК "Росатом" и Балтийский завод подписали контракт на строительство двух атомных ледоколов проекта 22220. ОМЗ-Спецсталь - постоянный партнер Балтийского завода и главный поставщик заготовок для нового типа российских атомных ледоколов с ядерной силовой установкой. Начиная с 2013 года предприятие регулярно изготавливает и отгружает заказчику заготовки для серийных ледоколов ЛК-60. Так, на всех трёх построенных атомных ледоколах серии ЛК-60 - "Арктика", "Сибирь" и "Урал" - установлено оборудование валовой группы производства ОМЗ-Спецсталь.



Ледокол "Арктика" стал первенцем Балтийского завода в линейке мощнейших ледоколов нового поколения. Проект ледокола был разработан ЦКБ "Айсберг" в 2009 году. Головной атомный ледокол проекта 22220 мощностью 60 МВт по заказу Атомфлота был заложен на Балтийском заводе в ноябре 2013 года. Спуск на воду состоялся 16 июня 2016 года. Все последующие ледоколы были также построены на Балтийском заводе. Первый серийный атомный ледокол "Сибирь" был заложен 26 мая 2015 года, спущен на воду 22 сентября 2017 года. Второй серийный атомоход "Урал" был заложен 25 июля 2016 года. Спуск на воду состоялся 25 мая 2019 года.



Универсальные атомные ледоколы ЛК-60Я мощностью 60 МВт станут самыми большими и мощными в мире по сравнению с действующими атомоходами. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173.3 м, ширина - 34 м, водоизмещение - 33.5 тыс. т. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до 3 м. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.



Благодаря использованию переменной осадки ледоколы данного проекта способны равно эффективно работать как на глубокой воде, так и на мелководье в руслах сибирских рек. Данная особенность позволяет заменить этими ледоколами как ледоколы типа "Арктика", так и типа "Таймыр" и, следовательно, уменьшить общую стоимость эксплуатации атомного ледокольного флота, полностью сохранив все его возможности.



ОМЗ-Спецсталь - крупнейший российский производитель металлургических заготовок для различных отраслей промышленности. Компания специализируется на изготовлении металлургических заготовок для энергомашиностроения, нефтехимического и газового комплекса и других отраслей промышленности. В основе успешного развития компании лежит оптимальное сочетание высокой технической оснащенности производства, богатого опыта производства оборудования ответственного назначения и планомерная работа по освоению инновационных технологий и выпуску новых, в том числе уникальных, изделий.



ПАО Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) - одна из ведущих компаний тяжелого машиностроения, специализирующаяся на инжиниринге, производстве и сервисном обслуживании оборудования для атомной энергетики, нефтехимической и нефтегазовой, горной промышленности, а также на производстве спецсталей и предоставлении промышленных услуг. Производственные площадки ОМЗ находятся в России и Чехии. Основным акционером и финансовым партнером группы ОМЗ является Газпромбанк (Акционерное общество).



"AK&M" от 22.04.2020