МСП Банк предоставил кредит компании "Артекс Сервис" под 0%

МСП Банк предоставил компании "Артекс Сервис", одному из ведущих предприятий в Северо-Кавказском округе в сфере предоставления услуг промышленной прачечной и химчистки, кредит на сумму 7.6 млн руб. по ставке 0% годовых сроком на 6 месяцев для выплаты заработной платы сотрудникам. Об этом говорится в сообщении банка.



В штате компании 82 человека.

ООО "Артекс Сервис" - одно из активно растущих предприятий региона. Так, в январе 2018 года объём оказанных услуг составил 42 т белья, в январе 2019 года - 150 т. Основные клиенты предприятия - с объемом стирки от 500 кг белья в сутки и более (больницы, крупные санатории, воинские части, гостиницы), размещающие заказы на тендерных площадках. Также компания оказывает услуги химчистки одежды и домашнего текстиля в городах регионов для частных лиц.



АО "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (АО "МСП Банк") учреждено в 1999 году, 100% акций МСП Банка принадлежат Акционерному обществу "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (АО "Корпорация "МСП").



"AK&M" от 22.04.2020