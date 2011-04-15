Банк России разработал новые требования к раскрытию информации управляющими компаниями (УК), чтобы обеспечить инвесторов полной информацией для принятия обоснованных инвестиционных решений — как при приобретении паёв паевых инвестиционных фондов (ПИФ), так и при оценке результатов деятельности управляющей компании. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



В частности, основная информация о ПИФах — доходность, инвестиционные риски, комиссии, крупнейшие позиции в активах — будет раскрываться ежемесячно в стандартной и простой для понимания форме единого Ключевого информационного документа. Кроме того, УК должны будут публиковать сведения о событиях, которые могут существенно повлиять на стоимость инвестиционных паёв.



Вся информация об УК и ПИФах будет раскрываться на официальном сайте УК. Это позволит всем инвесторам и заинтересованным лицам легко получать информацию в едином источнике. А для самих УК снизится регуляторная нагрузка, поскольку устаревшие нормы об обязательной публикации не только на сайте, но и в печатных изданиях отменяются. Аналогичные требования устанавливаются к раскрытию информации об акционерных инвестиционных фондах.



Предполагается, что указание вступит в силу 1 апреля 2021 года.



"AK&M" от 22.04.2020