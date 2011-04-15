Moody's ухудшило прогноз по мировому строительному сектору из-за COVID-19

Moody's впервые с 2017 года ухудшило прогноз по мировому строительному сектору из-за COVID-19. Об этом говорится в материалах агентства.



Агентство ожидает, что выручка рейтингуемых строительных компаний (за исключением M&A) снизится в 2020 году. Отмечается, что вспышка вируса, падение цен на нефть и сырьевые товары подрывают строительную деятельность.



Подробные M&A итоги 2019 года с российскими активами в строительстве и девелопменте представлены в специальном выпуске бюллетеня "Рынок слияний и поглощений" информационного агентства AK&M. Всего аналитики AK&M зафиксировали 159 "публичных" сделок в отрасли в 2019 году, каждая из которых подробно описана в бюллетене. В обзоре представлен подробный анализ структурного изменения рынка, который свидетельствует о спадающем интересе инвесторов в области жилого строительства и сохраняющейся активности в коммерческой и складской недвижимости.



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Бюллетень можно приобрести в онлайне по ссылке (http://mergers.akm.ru/pages/subscribe#online-buy/) или по запросу в информационном агентстве AK&M (ma@akm.ru).



"AK&M" от 22.04.2020