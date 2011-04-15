Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

22/04/2020
15:43

Moody's ухудшило прогноз по мировому строительному сектору из-за COVID-19

Moody's впервые с 2017 года ухудшило прогноз по мировому строительному сектору из-за COVID-19. Об этом говорится в материалах агентства.

Агентство ожидает, что выручка рейтингуемых строительных компаний (за исключением M&A) снизится в 2020 году. Отмечается, что вспышка вируса, падение цен на нефть и сырьевые товары подрывают строительную деятельность.

Подробные M&A итоги 2019 года с российскими активами в строительстве и девелопменте представлены в специальном выпуске бюллетеня "Рынок слияний и поглощений" информационного агентства AK&M. Всего аналитики AK&M зафиксировали 159 "публичных" сделок в отрасли в 2019 году, каждая из которых подробно описана в бюллетене. В обзоре представлен подробный анализ структурного изменения рынка, который свидетельствует о спадающем интересе инвесторов в области жилого строительства и сохраняющейся активности в коммерческой и складской недвижимости.

Подробно о проекте - http://mergers.akm.ru/

Бюллетень можно приобрести в онлайне по ссылке (http://mergers.akm.ru/pages/subscribe#online-buy/) или по запросу в информационном агентстве AK&M (ma@akm.ru).

"AK&M" от 22.04.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100