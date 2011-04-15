Силмаш разработал проект камеры сгорания газотурбинной установки ГТЭ-65.1

ПАО "Силовые машины" совместно с отраслевыми институтами и предприятиями, такими как ФГУП "ЦИАМ", Самарский национальный исследовательский университет им. С.П. Королева, ОАО "ВТИ", завершило разработку материалов эскизного проекта камеры сгорания газотурбинной установки ГТЭ-65.1. Об этом говорится в сообщении компании.



На основании глубокого технического анализа определены основные технические решения, которые будут заложены в конструкцию камеры сгорания. В частности, проработана общая компоновка камеры сгорания, стыковка газосборника с сопловым аппаратом, соединение жаровой трубы с газосборником, определена кинематическая схема и выбран способ охлаждения жаровой трубы, проработаны вопросы организации устойчивой работы, а также мероприятия по уходу от виброгорения.



Рассмотрение эскизного проекта камеры сгорания ГТЭ-65.1 на НТС намечено на второй квартал 2020 года. После этого начнется этап создания технического проекта, в ходе которого будет выполнена детальная проработка конструкции камеры сгорания, отработаны технологии изготовления наиболее сложных узлов, в полном объеме проведены расчетные исследования, подтверждающие надежность и работоспособность конструкции.



"Силовые машины" приступили к разработке отечественной линейки энергетических газовых турбин двух типоразмеров - ГТЭ-65 и ГТЭ-170 - в 2018 году. За прошедшее время создано конструкторское бюро, разработана конструкторская документация, ведутся проектные работы.



Первая турбина ГТЭ-170 запущена в производство, завершена ревизия ГТЭ-65, которая ранее была изготовлена, но ее испытания не были закончены. Производство газовых турбин ГТЭ-65 и ГТЭ-170 развернуто на ЛМЗ. Это комплементарно технологическим операциям, которые завод исторически делает. Проводится дооснащение производства оборудованием для расшивки узких мест. Для испытаний полноразмерных узлов камер сгорания энергетических ГТУ на натурных параметрах завод располагает собственной экспериментально-исследовательской базой.



При участии ведущих научно-исследовательских предприятий страны реализуется план НИОКР. Проводится перевооружение производства, идет активная работа с поставщиками. В 2019 году "Силовые машины" одержали победу в конкурсе Минпромторга России на субсидирование НИОКР по данному проекту.



Концерн "Силовые машины" (ИНН 7702080289) - российский производитель и поставщик оборудования для гидравлических, тепловых, газовых и атомных электростанций, для передачи и распределения электроэнергии. Выпускает также транспортное и железнодорожное оборудование. В состав концерна входят: Ленинградский металлический завод, завод "Электросила", Завод турбинных лопаток, НПО ЦКТИ им. Ползунова (все - Санкт-Петербург), Калужский турбинный завод, а также сбыткомпания "Энергомашэкспорт" и ООО "Силовые машины - завод "Реостат". Оборудование, произведённое предприятиями концерна, установлено на различных объектах в 57 странах мира.



Уставный капитал Силмаша составляет 87.089 млн руб. Он разделён на 8708938708 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Алексей Мордашов 6 августа 2018 года консолидировал через ООО "Севергрупп" 100% акций общества, принадлежавших ранее кипрской компании Highstat Ltd.



"AK&M" от 22.04.2020