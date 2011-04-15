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22/04/2020
14:51

С.Чемезов поручил доработать перечень мер поддержки промпредприятий

Председатель Союза машиностроителей России Сергей Чемезов (глава Ростеха) по итогам заседания Бюро СоюзМаш и ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям" поручил доработать перечень мер поддержки предприятий, чтобы в ближайшие дни направить его в адрес президента РФ и Правительства РФ. Об этом сообщила пресс-служба союза.

В рамках заседания С.Чемезов подчеркнул, что в сложившейся непростой ситуации аппаратом союза совместно с членами бюро, региональными отделениями, предприятиями-членами организаций была проведена большая работа по мониторингу текущей ситуации, а также по выработке конкретных мер, необходимых для поддержки производства и работы предприятий. Он отметил, что по итогам видеоконференции на основании поступившего от членов союза свода предложений (свыше 800 позиций), сформирован пакет из обобщённых инициатив (40 позиции) для направления в адрес руководства страны.

"Проведена значительная работа: часть наших предложений уже включена в пакет мер, направленных в адрес рабочей группы Госсовета РФ по теме "Промышленность", ряд предложений вошёл в антикризисный пакет Госдумы, который представлен в правительство, однако ситуация меняется динамично и нам крайне важно сегодня обсудить дополнительные меры, которые будут способствовать нормализации ситуации на предприятиях", - акцентировал внимание участников обсуждения С.Чемезов.

Среди мер поддержки, которые были предложены членами СоюзМаша и которые уже получили развитие на государственном уровне - доступ реальных производств к кредитам для восполнения оборотных средств через уполномоченные банки с низкой процентной ставкой, докапитализация Фонда развития промышленности, а также снижение требований к банковским гарантиям по обеспечению участия в государственных торгах. Последнее удалось реализовать с учётом своевременности внесения в Госдуму РФ законопроекта по усилению защиты сведений по ГОЗ при проведении закупочных процедур. Именно этот законопроект в итоге стал базовым для комплексной адаптации системы госзакупок к работе в условиях пандемии. Законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции" был внесен в Госдуму РФ заместителем председателя Союза машиностроителей России, первым заместителем пред седателя Комитета по экономической политике и промышленности Владимиром Гутеневым. 17 апреля 2020 года поправки приняты во втором и третьем чтении.


"AK&M" от 22.04.2020
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