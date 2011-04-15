Expedia продаёт Silver Lake и Apollo Global

Expedia Group Inc. (Сиэтл, США) ведёт переговоры о продаже доли Silver Lake и Apollo Global Management Inc. Об этом пишет FOX NEWS.



Компания начала переговоры в связи с принятым запретом на путешествия из-за пандемии коронавируса, который привёл к падению бизнеса по онлайн-бронированию.



Закрытие сделки ожидается на этой неделе. Компания рассчитывает на инвестиции в объёме около $1 млрд. Другие условия сделки не известны.



Expedia располагает несколькими брендами, в том числе, Travelocity, Orbitz и Vrbo, которые используются для бронирования авиабилетов и проживания.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 22.04.2020