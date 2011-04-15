Райффайзенбанк снизил до 1% ставку эквайринга для интернет-магазинов

Райффайзенбанк понизил ставку эквайринга до 1% для интернет-магазинов определённых категорий. Об этом говорится в сообщении банка.



Новая ставка действует с 15 апреля до 30 сентября 2020 года при оплате в интернет-магазинах по картам Visa, Mastercard и "Мир".



Изменения касаются интернет-магазинов, реализующих лекарства, товары повседневного спроса, продукты, одежду и обувь, детские игрушки, а также бытовую технику и электронику (при сумме чека до 20000 руб.).



Решение о снижении комиссии за эквайринг и список категорий магазинов были утверждены Банком России, чтобы стимулировать рост дистанционной торговли в условиях распространения вируса.



Помимо классического эквайринга, Райффайзенбанк как активный участник Системы быстрых платежей предлагает сервис оплаты по QR коду для интернет-магазинов и приложений. Это позволяет значительно сократить комиссию за приём платежей. Онлайн-продавцы товаров, которых не коснулось снижение ставка эквайринга, имеют возможность снизить комиссию за платежи в три-пять раз за счёт подключения сервиса оплаты по QR коду.



АО "Райффайзенбанк" является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 14 рынках.



"AK&M" от 22.04.2020