Мечел продал Эльгинский угольный комплекс

ПАО "Мечел" закрыло сделку по продаже компаний, составляющих Эльгинский угольный комплекс. Об этом говорится в сообщении компании.



Так, Мечел продал свои доли в размере 51% в ООО "Эльгауголь", ООО "Эльга-дорога" и ООО "Мечел Транс Восток" компании ООО "А-Проперти". Сумма сделки составила 89 млрд руб., включая премию за контрольный пакет акций, покупатель также полностью погасил обязательства Мечела перед государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ в размере $107 млн.



Одновременно со сделкой купли-продажи Мечел подписал соглашения о реструктуризации долга с ГПБ и ВТБ, главным условием этих соглашений стало направление выручки от продажи 51% долей в проекте Эльгинский угольный комплекс на погашение задолженности перед двумя банками пропорционально их доле в задолженности группы "Мечел".



Таким образом, 57.4% от суммы сделки будут направлены на досрочное погашение долга перед ВТБ и 42.6% - на погашение задолженности перед ГПБ. В результате с учетом отказа от опциона Газпромбанка на 49% Эльги общий объем снижения долговой нагрузки компании составит порядка 145 млрд руб.



Срок погашения задолженности продлевается на 7 лет до марта 2027 года с возможностью дополнительного продления на 3 года. Другие существенные условия по кредитным линиям, в том числе касающиеся процентных ставок и обеспечения, остаются неизменными. Общая сумма реструктурированных обязательств перед Газпромбанком и ВТБ после погашения части долга за счет средств, полученных от продажи Эльгинского угольного комплекса, составит 237 млрд руб.



ПАО "Мечел" (ИНН 7703370008) является одной из ведущих российских компаний. Бизнес компании состоит из четырёх сегментов: горнодобывающего, металлургического, ферросплавного и энергетического. Компания объединяет производителей угля, железорудного концентрата, никеля, стали, проката, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. Продукция Мечела реализуется на российском и зарубежных рынках.



Прибыль, приходящаяся на акционеров ПАО "Мечел", за 2019 год по МСФО упала на 81% до 2.409 млрд руб. с 12.628 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 5% до 296.567 млрд руб. с 312.574 млрд руб., показатель EBITDA - на 29% до 53.428 млрд руб. с 75.667 млрд руб.



АО "Газпромбанк" (ГПБ, ИНН 7744001497) образовано в 1990 году, по финансовым показателям входит в тройку крупнейших банков России. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики - газовую, нефтяную, атомную, химическую и нефтехимическую, чёрную и цветную металлургию, электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"