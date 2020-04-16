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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 23 апреля в размере 77.0416 руб. против 76.2562 руб. на 22 апреля.
Курс доллара США за последние 5 дней:
22.04.20 - 76.2562 руб.
21.04.20 - 74.6657 руб.
18.04.20 - 73.9441 руб.
17.04.20 - 73.7119 руб.
16.04.20 - 73.7145 руб.
"AK&M" от 22.04.2020