В Коммунарке построят дорогу до трассы "Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе". Об этом сообщил Стройкомплекс.



Как отметил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, слова которого приводятся в сообщении, сейчас разрабатывается проект строительства магистральной улицы в посёлке.



"Это будет четырехполосная дорога районного значения длиной 4.3 км. Она протянется от Калужского шоссе до будущего участка трассы "Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе" с заходом в деревню Бачурино", - сказал он.



В.Жидкин пояснил, что дорога пройдет в створе существующей Бачуринской улицы. К ней построят подъезды от прилегающих кварталов и населенных пунктов, организуют движение общественного транспорта.



Разработку проекта завершат до конца 2020 года. В рамках него также построят отстойно-разворотную площадку для общественного транспорта и здания для конечной станции автобусов. Вдоль дорог установят освещение, 14 светофоров и шумозащитные экраны рядом с жилыми домами.



Общая длина построенных и реконструированных улиц в рамках проекта автодороги "Калужское шоссе - деревня Бачурино - а/д "Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе" составит 8.3 км. Введут объект в конце 2023 года.



"AK&M" от 22.04.2020