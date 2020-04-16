Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
ЦБ РФ установил официальный курс евро на 23 апреля в размере 83.6826 руб. против 82.6160 руб. на 22 апреля.
Курс евро за последние 5 дней:
22.04.20 - 82.6160 руб.
21.04.20 - 81.1019 руб.
18.04.20 - 80.1110 руб.
17.04.20 - 81.2791 руб.
16.04.20 - 80.6731 руб.
"AK&M" от 22.04.2020