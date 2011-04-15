Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 23 апреля

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Банк России установил на 23 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 48.7981
1 Азербайджанский манат 45.4121
100 Армянских драмов 16.0220
1 Белорусский рубль 30.8970
1 Болгарский лев 42.7534
1 Бразильский реал 14.4902
100 Венгерских форинтов 23.5919
1000 Вон Республики Корея 62.4815
10 Гонконгских долларов 99.4072
1 Датская крона 11.2100
1 Доллар США 77.0416
1 Евро 83.6826
10 Индийских рупий 10.0458
100 Казахстанских тенге 17.6045
1 Канадский доллар 54.4079
100 Киргизских сомов 96.6034
1 Китайский юань 10.8759
10 Молдавских леев 42.7297
1 Новый туркменский манат 22.0434
10 Норвежских крон 72.3742
1 Польский злотый 18.4460
1 Румынский лей 17.2758
1 СДР (специальные права
заимствования) 104.8910
1 Сингапурский доллар 53.9658
10 Таджикских сомони 75.1992
1 Турецкая лира 11.0242
10000 Узбекских сумов 76.0905
10 Украинских гривен 28.4512
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 94.8998
10 Чешских крон 30.4284
10 Шведских крон 76.4415
1 Швейцарский франк 79.4243
10 Южноафриканских рэндов 40.7658
100 Японских иен 71.5568
"AK&M" от 22.04.2020