Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 23 апреля

Банк России установил на 23 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 48.7981

1 Азербайджанский манат 45.4121

100 Армянских драмов 16.0220

1 Белорусский рубль 30.8970

1 Болгарский лев 42.7534

1 Бразильский реал 14.4902

100 Венгерских форинтов 23.5919

1000 Вон Республики Корея 62.4815

10 Гонконгских долларов 99.4072

1 Датская крона 11.2100

1 Доллар США 77.0416

1 Евро 83.6826

10 Индийских рупий 10.0458

100 Казахстанских тенге 17.6045

1 Канадский доллар 54.4079

100 Киргизских сомов 96.6034

1 Китайский юань 10.8759

10 Молдавских леев 42.7297

1 Новый туркменский манат 22.0434

10 Норвежских крон 72.3742

1 Польский злотый 18.4460

1 Румынский лей 17.2758

1 СДР (специальные права

заимствования) 104.8910

1 Сингапурский доллар 53.9658

10 Таджикских сомони 75.1992

1 Турецкая лира 11.0242

10000 Узбекских сумов 76.0905

10 Украинских гривен 28.4512

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 94.8998

10 Чешских крон 30.4284

10 Шведских крон 76.4415

1 Швейцарский франк 79.4243

10 Южноафриканских рэндов 40.7658

100 Японских иен 71.5568

"AK&M" от 22.04.2020