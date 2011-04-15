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22/04/2020
15:29

Чистая прибыль Мостотреста по МСФО за 2019 год снизилась на 70% до 0.5 млрд руб.

Чистая прибыль Мостотреста по МСФО за 2019 год снизилась на 70% до 0.5 млрд руб. Об этом сообщила компания.

Выручка снизилась на 31% до 142.6 млрд руб. с 206.3 млрд руб. за счет снижения объемов строительства.

Валовая прибыль сократилась на 22% до 18.1 млрд руб. с 23.2 млрд руб., показатель EBITDA - на 25% до 10 млрд руб.

ПАО "Мостотрест" (ИНН 7701045732) - крупнейшая диверсифицированная компания в сфере инфраструктурного строительства, представленная во всех основных и смежных сегментах рынка, участник первых в России проектов государственно-частного партнерства.

Основными направлениями бизнеса группы "Мостотрест" являются строительство и реконструкция мостов (в том числе автодорожных, железнодорожных и городских мостов), автомобильных дорог, а также других объектов транспортной инфраструктуры; оказание услуг по содержанию, ремонту и оперированию автомобильными дорогами. Также в 2012 году группа "Мостотрест" вошла в новый сегмент - управление дорожными концессиями.

Компания была основана в 1930 году для строительства внеклассных и больших мостов.

"AK&M" от 22.04.2020
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