Чистая прибыль Мостотреста по МСФО за 2019 год снизилась на 70% до 0.5 млрд руб. Об этом сообщила компания.



Выручка снизилась на 31% до 142.6 млрд руб. с 206.3 млрд руб. за счет снижения объемов строительства.



Валовая прибыль сократилась на 22% до 18.1 млрд руб. с 23.2 млрд руб., показатель EBITDA - на 25% до 10 млрд руб.



ПАО "Мостотрест" (ИНН 7701045732) - крупнейшая диверсифицированная компания в сфере инфраструктурного строительства, представленная во всех основных и смежных сегментах рынка, участник первых в России проектов государственно-частного партнерства.



Основными направлениями бизнеса группы "Мостотрест" являются строительство и реконструкция мостов (в том числе автодорожных, железнодорожных и городских мостов), автомобильных дорог, а также других объектов транспортной инфраструктуры; оказание услуг по содержанию, ремонту и оперированию автомобильными дорогами. Также в 2012 году группа "Мостотрест" вошла в новый сегмент - управление дорожными концессиями.



Компания была основана в 1930 году для строительства внеклассных и больших мостов.



"AK&M" от 22.04.2020