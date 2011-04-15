Совкомбанк начал приём заявок на покупку акций "Русской Аквакультуры"

ПАО "Совкомбанк" с 21 апреля начал приём заявок на покупку акций ПАО "Русская Аквакультура" с использованием биржевой технологии сбора заявок в связи с планируемым публичным предложением акций компании. Об этом говорится в сообщении банка.



Прием заявок осуществляется до 18:00 MSK 23 апреля. Подать заявку на приобретение акций в рамках биржевого транша можно, направив ее своему брокеру.



Агентом для приема заявок в рамках биржевого транша выступит Совкомбанк. Для подачи заявок на покупку акций инвесторы подают адресные заявки в адрес банка.



Совкомбанк (Кострома, ИНН 4401116480) специализируется на кредитовании физических лиц и операциях с ценными бумагами. Банк основан в 1990 году. В 2007 году банк приобрёл сеть кредитных агентств АРКА, в 2014 году - ДжиИ Мани Банк, в 2015 году - ICICI Евразия.



Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за 9 месяцев 2019 года выросла на 41% до 22 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Капитал банка вырос на 18% до 133 млрд руб., а активы банка достигли 1 трлн руб. Чистый процентный доход увеличился на 19% до 40.6 млрд руб., чистый комиссионный доход - на 23% до 18 млрд руб.



ПАО "Русская Аквакультура" (до 18 февраля 2015 года - группа компаний "Русское море" (ИНН 7816430057) является управляющей Компанией группы, лидирующей в сегменте производства атлантического лосося и форели в России.



Ключевые направления деятельности группы под управлением компании включают: товарное выращивание атлантического лосося и морской форели в акватории Баренцева моря в Мурманской области; товарное выращивание форели в озерах Республики Карелия.



Развитие аквакультуры является стратегическим направлением деятельности компании.



В настоящее время, группа под управлением компании владеет правами на 36 участков для выращивания лосося и форели. Общий объем потенциального выращивания на данных участках составляет около 50 тыс. т красной рыбы.



Долгосрочная стратегия развития компании предполагает создание крупнейшего вертикально-интегрированного игрока в сегменте аквакультуры, включающего собственное производство малька, первичную переработку и дистрибуцию собственной продукции.



Чистая прибыль ПАО "Русская Аквакультура" по МСФО за 2019 год выросла на 42% до 3.258 млрд руб. с 2.291 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась в 2.74 раза до 8.798 млрд руб. с 3.212 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - в 3.5 раза до 3.432 млрд руб. с 974 млн руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"