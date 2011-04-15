В Москве с сегодняшнего дня проверка пропусков перешла в автоматический режим

В Москве с сегодняшнего дня, 22 апреля, проверка пропусков перешла в автоматический режим. Об этом сообщает сайт мэра столицы.



Контроль будет осуществляться с помощью камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (для тех, кто передвигается на автомобиле), а также турникетов метро и валидаторов. По-прежнему проверить наличие пропуска смогут и сотрудники полиции.



Пользоваться общественным транспортом горожане смогут только при наличии проездных билетов, записанных на карты "Тройка" или "Стрелка", месячного проездного билета, а также социальной карты. Причем транспортная карта обязательно должна быть привязана к цифровому пропуску. Сделать это нужно не позднее, чем за пять часов до начала поездки.



Чтобы привязать номер транспортной карты к действующему цифровому пропуску, нужно воспользоваться сервисом на портале mos.ru. Проверить, все ли в порядке, можно с помощью специальной формы на едином транспортном портале.



Приобрести "Тройку" можно в кассах и автоматах по продаже билетов метро, в автоматизированных киосках Мосгортранса и в кассах пригородного железнодорожного сообщения, отмеченных специальным стикером. Кроме того, ее можно заказать с доставкой на дом.



До 1 мая приостановлен льготный проезд на городском транспорте для школьников 5-11-х классов, учащихся колледжей, техникумов и вузов, москвичей старше 65 лет или людей, имеющих хронические заболевания. Их социальные карты временно не действуют. Воспользоваться социальной картой москвича для бесплатного проезда в общественном транспорте сейчас могут лишь работники системы здравоохранения старше 65 лет. Также такая возможность есть у студентов, которые работают или являются добровольцами в медицинских организациях.



При использовании личного транспорта, его государственный номер тоже нужно привязать к пропуску. С 22 апреля камеры в автоматическом режиме будут выписывать штрафы автомобилям, на которые не оформлены цифровые пропуска.



Оформить бесплатный цифровой пропуск можно тремя способами: на сайте mos.ru, через единую справочную службу Правительства Москвы по номеру: +7 (495) 777-77-7, а также с помощью СМС на номер 7377.



"AK&M" от 22.04.2020