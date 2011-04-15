"Почта Банк" предоставляет "кредитные каникулы"

"Почта Банк" предлагает своим клиентам, пострадавшим от коронавирусной инфекции, воспользоваться либо "кредитными каникулами" в соответствии с 106-ФЗ, либо собственной программой отсрочки платежей по кредитам. Об этом говорится в сообщении банка.



"Почта Банк" не ограничивает сумму кредита для обращения за отсрочкой. В то время как в законе о кредитных каникулах заемщик может обратиться к кредитору с требованием об изменении условий кредитного договора только если размер кредита не превышает максимальную сумму, установленную Правительством РФ (для потребительских кредитов граждан это 250 тыс. руб.).



В дополнение к отмене штрафных процентов и пени за пропуск платежа "Почта Банк" индивидуально рассматривает ситуацию с просроченной задолженностью, возникшей после 1 марта 2020 года, и корректирует информацию в Бюро кредитных историй. В том числе, банк может принять решение об отмене, просроченной задолженности.



При предоставлении отсрочки платежей "Почта Банк" не применяет предусмотренное кредитным договором условие повышенных штрафных процентов на сумму пропущенных платежей – ставка по договору остается прежней, несмотря на нарушение графика платежей.



Если у клиента появляются свободные средства, то даже несмотря на включенную "отсрочку платежей", он может внести любую сумму на счет кредитного договора (меньше платежа или в размере платежа) и она пойдет на погашение задолженности.



В рамках собственной программы банк предоставляет отсрочку до шести месяцев заемщикам, которые временно не могут исполнять кредитные обязательства в связи со следующими обстоятельствами, вызванными эпидемией коронавируса: потеря работы, простой; пребывание в отпуске без сохранения заработной платы; снижение дохода более чем на 30%; заболевание COVID-19.



Специальные условия действуют для кредитов наличными, рефинансирования, кредитов на приобретение товаров в магазинах-партнерах банка, кредитных карт. На текущий момент программа не предусматривает ограничений по суммам кредитов. В течение периода отсрочки штрафы и пени начисляться не будут, но начисление процентов в соответствии с кредитным договором не приостанавливается, они подлежат выплате по окончании периода отсрочки (при сохранении размера платежа и удлинении срока выплаты кредита).



При этом "Почта Банк" внедрил упрощенную дистанционную технологию подачи заявления на отсрочку по кредиту с помощью простой электронной подписи (ПЭП), благодаря которой подключить программу можно полностью удаленно, без визита в отделение или звонка на горячую линию. Клиент может самостоятельно зарегистрировать заявление на сайте, не имея принтера, сканера и даже листа бумаги для написания заявления, и подписать его с помощью ПЭП (ввести код из СМС-сообщения или PUSH-уведомления). Все заявления рассматриваются в индивидуальном порядке в течение 5 рабочих дней.



"Почта Банк" - универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и "Почтой России" в 2016 году. Банк ВТБ и "Почта России" владеют по 49.999988% акций банка, ещё две акции принадлежат президенту-председателю правления банка Д.Руденко. Банк развивает региональную сеть на базе отделений "Почты России".



Чистая прибыль "Почта банка" по МСФО за девять месяцев 2019 года выросла на 19% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 4.5 млрд руб. Операционные доходы банка за отчётный период увеличились на 19% до 35.3 млрд руб. Чистые комиссионные доходы по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросли на 26% до 22.5 млрд руб. Кредитный портфель банка (до вычета резервов) в январе-сентябре увеличился на 30% и составил 397 млрд руб., портфель кредитов наличными вырос на 32% и составил 334 млрд руб., портфель кредитных карт - на 39% до 21 млрд руб.



"AK&M" от 22.04.2020