ВТБ Капитал Форекс за I квартал увеличил число сделок на 12%

ВТБ Капитал Форекс по итогам I квартала 2020 года продемонстрировал рост числа сделок на 12% к показателю аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в сообщении банка.



Всего проведено 86 тыс. операций. Их общий объем приближается к 1 трлн руб. Количество активно торгующих клиентов увеличилось на 8%. В марте было зафиксировано рекордное число новых клиентов: в два раза больше чем в январе и феврале.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



ВТБ Капитал Форекс – лицензированный форекс-дилер.

"AK&M" от 22.04.2020