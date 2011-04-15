Минфин разместил ОФЗ на 86.67 млрд руб. при спросе в 141.246 млрд руб.

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Минфин разместил ОФЗ-ПД серии 26229 на 53.986.67 млрд руб. при спросе в 141.246 млрд руб. Об этом свидетельствует сообщение министерства.
Выручка от размещения составила 94.35 млрд руб. Доходность по цене отсечения - 6.01%, средневзвешенная доходность - 5.99% годовых.
Цена отсечения составила 105.7200% от номинала, средневзвешенная цена - 105.8485% номинала.
Дата погашение выпуска - 12 ноября 2025 года.
"AK&M" от 22.04.2020