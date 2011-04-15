Минфин разместил ОФЗ на 86.67 млрд руб. при спросе в 141.246 млрд руб.

Минфин разместил ОФЗ-ПД серии 26229 на 53.986.67 млрд руб. при спросе в 141.246 млрд руб. Об этом свидетельствует сообщение министерства.



Выручка от размещения составила 94.35 млрд руб. Доходность по цене отсечения - 6.01%, средневзвешенная доходность - 5.99% годовых.



Цена отсечения составила 105.7200% от номинала, средневзвешенная цена - 105.8485% номинала.



Дата погашение выпуска - 12 ноября 2025 года.



"AK&M" от 22.04.2020