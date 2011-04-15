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22/04/2020
15:09

ФСК ЕЭС направила 800 млн руб. на строительство ЛЭП на Дальнем Востоке

ФСК ЕЭС направила 800 млн руб. на строительство ЛЭП на Дальнем Востоке. Об этом говорится в сообщении компании.

Компания обеспечила условия для электроснабжения тяговой подстанции 220 кВ "Сгибеево", возводимой ОАО "РЖД" в Амурской области для увеличения пропускной способности Транссибирской железнодорожной магистрали. Для этого были построены заходы от транзитной линии 220 кВ "Уруша - Ерофей Павлович". До конца года начнутся работы по подключению к Единой национальной электрической сети тяговой подстанции 220 кВ "Шмаковка" в Приморском крае.

Для электроснабжения подстанции 220 кВ "Сгибеево-тяговая" построены заходы от ЛЭП 220 кВ "Уруша - Ерофей Павлович" общей протяженностью 9 км.

Подстанция 220 кВ "Шмаковка-тяговая" будет присоединена к магистральным электросетям после "разрезания" действующей воздушной линии 220 кВ "Лесозаводск - Свиягино" с возведением заходов протяженностью 16 км.

ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ИНН 4716016979) является оператором и владельцем российской Единой национальной электрической сети (ЕНЭС). Компания эксплуатирует 143.6 тыс. км линий электропередачи, 946 подстанций общей установленной трансформаторной мощностью 347.3 ГВА и является крупнейшей в мире электросетевой компанией по протяжённости линий электропередачи и трансформаторной мощности 220 кВ и выше. Во исполнение указа президента РФ от 14 июня 2013 года в качестве взноса в уставный капитал ПАО "Российские сети" передан принадлежащий РФ 80.13%-ный пакет акций ПАО "ФСК ЕЭС", что позволило завершить ключевой этап структурных преобразований системы управления магистральными и распределительными электрическими сетевыми активами.

Прибыль ФСК ЕЭС по МСФО за 2019 год упала на 6.7% до 86.6 млрд руб. с 92.8 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 1.7% до 249.6 млрд руб. с 254 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA составил 136.2 млрд руб. против 133.6 млрд руб. (+1.9%).

"AK&M" от 22.04.2020
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