ФСК ЕЭС направила 800 млн руб. на строительство ЛЭП на Дальнем Востоке. Об этом говорится в сообщении компании.



Компания обеспечила условия для электроснабжения тяговой подстанции 220 кВ "Сгибеево", возводимой ОАО "РЖД" в Амурской области для увеличения пропускной способности Транссибирской железнодорожной магистрали. Для этого были построены заходы от транзитной линии 220 кВ "Уруша - Ерофей Павлович". До конца года начнутся работы по подключению к Единой национальной электрической сети тяговой подстанции 220 кВ "Шмаковка" в Приморском крае.



Для электроснабжения подстанции 220 кВ "Сгибеево-тяговая" построены заходы от ЛЭП 220 кВ "Уруша - Ерофей Павлович" общей протяженностью 9 км.



Подстанция 220 кВ "Шмаковка-тяговая" будет присоединена к магистральным электросетям после "разрезания" действующей воздушной линии 220 кВ "Лесозаводск - Свиягино" с возведением заходов протяженностью 16 км.



ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ИНН 4716016979) является оператором и владельцем российской Единой национальной электрической сети (ЕНЭС). Компания эксплуатирует 143.6 тыс. км линий электропередачи, 946 подстанций общей установленной трансформаторной мощностью 347.3 ГВА и является крупнейшей в мире электросетевой компанией по протяжённости линий электропередачи и трансформаторной мощности 220 кВ и выше. Во исполнение указа президента РФ от 14 июня 2013 года в качестве взноса в уставный капитал ПАО "Российские сети" передан принадлежащий РФ 80.13%-ный пакет акций ПАО "ФСК ЕЭС", что позволило завершить ключевой этап структурных преобразований системы управления магистральными и распределительными электрическими сетевыми активами.



Прибыль ФСК ЕЭС по МСФО за 2019 год упала на 6.7% до 86.6 млрд руб. с 92.8 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 1.7% до 249.6 млрд руб. с 254 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA составил 136.2 млрд руб. против 133.6 млрд руб. (+1.9%).



"AK&M" от 22.04.2020