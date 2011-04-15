МКБ привлекает синдицированный кредит объемом до $350 млн

МКБ подписал 16 апреля 2020 года соглашение о привлечении синдицированного кредита, в рамках которого банк получит средства объемом до $350 млн от крупнейших кредиторов из стран Европы, США и Ближнего Востока, сроком на 1 год. Полученные средства банк намерен направить на финансирование торговых операций своих клиентов.



CITIBANK N.A., LONDON BRANCH, ING BANK и THE SAUDI NATIONAL COMMERCIAL BANK выступили в качестве уполномоченных ведущих организаторов и Букраннеров. К ним присоединились RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, PJSC ROSBANK и CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD. в качестве ведущих организаторов. ING BANK (через Лондонское под разделение) выступил агентом по сделке.



Московский кредитный банк (МКБ, ИНН 7734202860) основан в 1992 году. Конечным бенефициаром банка является основатель концерна "Россиум", президент банка Роман Авдеев. МКБ является универсальным кредитно-финансовым учреждением, предоставляющим весь спектр банковских услуг.



Чистая прибыль МКБ по МСФО за 9 месяцев 2019 года снизилась до 11.9 млрд руб.



"AK&M" от 22.04.2020