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22/04/2020
18:00

"Транснефть-Восток" реконструировала участка магистрального нефтепровода через железную дорогу в Иркутской области

ООО "Транснефть-Восток" завершило работы по прокладке участка перехода магистрального нефтепровода Красноярск-Иркутск через железную дорогу Москва-Владивосток в Иркутской области. Об этом говорится в сообщении компании.

Работы проводились с марта 2019 года в рамках реализации программы технического перевооружения, развития и капитального ремонта предприятия. Цель - обеспечение безопасной эксплуатации магистрального нефтепровода на данном участке.

Работы по прокладке участка выполнены методом микротоннелирования. Применение данной технологии позволяет избежать раскапывания траншей по всей протяженности прокладываемой трубы, что сводит к минимуму возможное воздействие на окружающую среду. Прокладка труб в грунте производится проходческим микрощитом, который двигает домкратная станция, устанавливаемая на глубине залегания трубопровода. Использовалась труба диаметром 1020 мм с толщиной стенки 12 и 16 мм повышенного класса прочности.

Комплекс технических мероприятий выполнен в соответствии с нормативными правилами и требованиями природоохранного законодательства. В августе текущего года на данном участке будет проведена рекультивация земель.

Всего в рамках работ по реконструкции МН Красноярск - Иркутск на сегодняшний день уже заменено 348.3 км линейной части.

ООО "Транснефть-Восток" (до августа 2014 года именовалось ООО "Востокнефтепровод") было создано в январе 2006 года. Главной задачей коллектива нового дочернего общества Транснефти стала подготовка к эксплуатации ещё строящегося тогда нефтепровода "Восточная Сибирь-Тихий океан".

ПАО "Транснефть" (ИНН 7706061801) занимает монопольное положение на рынке экспортных поставок нефти трубопроводным транспортом. Группа "Транснефть" располагает крупнейшей в мире системой нефтепроводов, составляющей 48.505 тыс. км. Уставный капитал компании составляет 7.249 млн руб., выпущено 5649468 обыкновенных и 1554875 привилегированных акций номиналом 1 руб.

Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Транснефть", по МСФО за 2019 год упала на 20% до 179 млрд руб. с 224 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 9% до 1.064 трлн руб. с 980 млрд руб., показатель EBITDA - на 12% до 486 млрд руб. с 433 млрд руб.

Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Транснефть", по МСФО за IV квартал 2019 года упала на 34% до 35 млрд руб. с 53 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 3% до 271 млрд руб. с 264 млрд руб., показатель EBITDA упал на 8% до 110 млрд руб. со 119 млрд руб.

"AK&M" от 22.04.2020
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