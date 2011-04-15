Черномортранснефть ввела линейную телемеханику магистрального нефтепровода Тихорецк-Туапсе

Краснодарское районное управление магистральных нефтепроводов (КРУМН) АО "Черномортранснефть" ввело в эксплуатацию систему линейной телемеханики магистрального нефтепровода (МН) Тихорецк-Туапсе. Об этом говорится в сообщении компании.



Новая система линейной телемеханики позволяет эффективно управлять нефтепроводом из районного диспетчерского пункта КРУМН и контролировать состояние оборудования линейной части. Внедрение системы повысит надёжность и безопасность транспортировки нефти. Использовавшаяся ранее система устарела и перестала соответствовать нормативным требованиям.



В ходе работ на линейной части магистрального нефтепровода Тихорецк-Туапсе был проведён ремонт вдольтрассовой воздушной линии электропередачи (ВЛ-10кВ) протяжённостью около 6 км, введены 17 колодцев отбора давления с оборудованием контрольно-измерительных приборов и автоматики. Также были установлены 10 новых пунктов контроля управления и 17 шкафов телемеханики.



Срок службы системы линейной телемеханики составляет двадцать лет и может быть продлён по результатам технической диагностики. Работы выполнены в рамках реализации проекта технического перевооружения и реконструкции АО "Черномортранснефть".



АО "Черномортранснефть" - дочернее предприятие ПАО "Транснефть".



ПАО "Транснефть" (ИНН 7706061801) занимает монопольное положение на рынке экспортных поставок нефти трубопроводным транспортом. Группа "Транснефть" располагает крупнейшей в мире системой нефтепроводов, составляющей 48.505 тыс. км. Уставный капитал компании составляет 7.249 млн руб., выпущено 5649468 обыкновенных и 1554875 привилегированных акций номиналом 1 руб.



Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Транснефть", по МСФО за 2019 год упала на 20% до 179 млрд руб. с 224 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 9% до 1.064 трлн руб. с 980 млрд руб., показатель EBITDA - на 12% до 486 млрд руб. с 433 млрд руб.



Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Транснефть", по МСФО за IV квартал 2019 года упала на 34% до 35 млрд руб. с 53 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 3% до 271 млрд руб. с 264 млрд руб., показатель EBITDA упал на 8% до 110 млрд руб. со 119 млрд руб.



"AK&M" от 22.04.2020