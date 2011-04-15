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22/04/2020
15:07

Банки выдали кредиты МСП на поддержку занятости на 4 млрд руб.

По данным мониторинга по 15 банкам, подписавшим соглашение с Минэкономразвития, на 21 апреля выдано около 4 млрд руб. по 1.8 тыс. заявок на беспроцентные кредиты на поддержку занятости. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.

К настоящему времени поступление заявок от банков на участие в программе финансирования под 0% продолжается - в Минэкономразвития поступило уже 36 заявок (27 млрд руб.). При этом с 17 банками соглашения уже подписаны. Это, в частности, Россельхозбанк, Сбербанк, Промсвязьбанк, ВТБ, Ак-Барс, Кузнецкий, Челябивестбанк, Саровбизнесбанк, РНКБ, МСП, Банк "Открытие", банк "Акцепт", Альфа-банк, Томскпромстройбанк, Владбизнесбанк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, Совкомбанк.


"AK&M" от 22.04.2020
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