Банки выдали кредиты МСП на поддержку занятости на 4 млрд руб.

По данным мониторинга по 15 банкам, подписавшим соглашение с Минэкономразвития, на 21 апреля выдано около 4 млрд руб. по 1.8 тыс. заявок на беспроцентные кредиты на поддержку занятости. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.



К настоящему времени поступление заявок от банков на участие в программе финансирования под 0% продолжается - в Минэкономразвития поступило уже 36 заявок (27 млрд руб.). При этом с 17 банками соглашения уже подписаны. Это, в частности, Россельхозбанк, Сбербанк, Промсвязьбанк, ВТБ, Ак-Барс, Кузнецкий, Челябивестбанк, Саровбизнесбанк, РНКБ, МСП, Банк "Открытие", банк "Акцепт", Альфа-банк, Томскпромстройбанк, Владбизнесбанк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, Совкомбанк.





"AK&M" от 22.04.2020